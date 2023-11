di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 14.11.2023.

Mancata conclusione dei nuovi percorsi abilitanti e iscrizione nella prima fascia delle Gps con riserva: chiarimenti.

L’aggiornamento delle Gps atteso per la primavera 2024 è uno degli appuntamenti più attesi dal mondo dei docenti precari. Sono ancora molti gli interrogativi che ruotano intorno a questa occasione, sia per chi si inserirà ex novo sia per coloro che dovranno solo aggiornare il punteggio. E sono tanti anche i punti che i sindacati hanno annunciato di voler modificare per apportare migliorie rispetto all’ultimo biennio. Ci saranno però anche alcune conferme, tra cui la possibilità di iscriversi nelle graduatorie con riserva. Facciamo chiarezza.

Aggiornamento Gps e conclusione percorsi abilitanti

I dubbi aggiuntivi che sono sorti in merito all’aggiornamento delle Gps sono nati anche in vista dell’avvio dei nuovi percorsi abilitanti per i docenti della scuola secondaria. Visti infatti i continui ritardi nella partenza di questi ultimi sembra sempre più profilarsi l’impossibilità di rispettare la deadline indicata dal DPCM sulla chiusura degli stessi. E così, i molti aspiranti si chiedono: chi sarà iscritto al percorso da 60 CFU, potrà inserirsi in prima fascia GPS con riserva? A questa domanda ha risposto Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale Anief, in occasione del Question Time organizzato il 13 novembre da Orizzonte Scuola.

La sindacalista ha infatti precisato: “È sempre stata prevista l’iscrizione con riserva in casi simili. Bisognerà vedere se questi percorsi abilitanti termineranno in tempo utile per sciogliere la riserva e utilizzare queste persone per le supplenze oppure i corsi avranno una durata tale che non avrà senso sciogliere la riserva. Bisogna dunque capire le tempistiche dei corsi abilitanti.” In definitiva intorno alla conclusione dei percorsi abilitanti ruotano anche scenari che si ripercuoteranno sulle Gps per gli aspiranti che vi prenderanno parte, e che ora non possono essere previsti a priori.

Aggiornamento Gps 2024, i docenti che non hanno concluso i percorsi abilitanti potranno iscriversi in prima fascia con riserva?

