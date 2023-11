Intervenuta nel corso della puntata della Tecnica risponde live del 9 novembre, Patrizia Giovannini della direzione nazionale Gilda, ha parlato dell’incontro tra Ministero e sindacati sul nuovo regolamento delle Gps:

“L’incontro dell’8 novembre è stata una richiesta di confronto dei sindacati a seguito dell’ultimo incontro del 24 ottobre dove c’era stato presentato il regolamento delle supplenze che avevamo discusso l’ultima volta nel febbraio 2022 ricusandolo perché aveva degli aspetti lesivi, soprattutto dal punto di vista sanzionatorio.

Per evitare gli errori degli scorsi anni dal 2020 in poi, l’unica soluzione è quella di poterle aprire al più presto in modo tale che gli uffici, sia periferici, sia centrali, siano in grado di poter recepire meglio sia il sistema informatico ma anche il sistema di ricognizione e riformulazione delle graduatorie, senza errori, come accaduto negli scorsi anni. Per fare questo dobbiamo essere sicuri che i tempi siano ristretti e che ci siano margini per poter rivedere alcuni aspetti. Il regolamento richiede un margine molto dilatato di tempo per poterlo rivedere, accettare e rendere valido, ma le Gps per potersi “riaprire” devono avere un dispositivo legislativo alla base. Se non è regolamento è l’ordinanza, ma quest’ultima è stata un dispositivo utilizzata dal 2020 in poi con misura straordinaria.

L’O.M. 112 ha una scadenza biennale come ce l’aveva l’O.M. 60 quindi non è pensabile che possa essere ancora valida senza un provvedimento legislativo che ne prevede o la proroga o il rifacimento.

Nell’incontro si è chiesto in primis di rivedere il regolamento in tempi dilatati e di poterlo studiare a tavolino come si deve e di ripristinare il dispositivo dell’O.M. per poter accelerare i tempi di riapertura delle graduatorie. Si è concordato con il prorogare l’O.M. 112 per un anno, il tempo che ci siamo dati per rivedere e arrivare all’iter finale del nuovo regolamento delle supplenze che è quello che prenderà il posto delle ordinanze ministeriali che a loro volta hanno preso il posto dell’ultimo regolamento delle supplenze che risaliva al 2007″.

