di Laura Bombaci, La Tecnica della scuola, 4.11.2023.

Aggiornamento Gps 2024, potrebbe slittare al 2025

nel caso di proroghe relative al Dpcm 60 Cfu? Le ipotesi.

“L’aggiornamento delle Gps potrebbe slittare al 2025 se si dovesse procedere con una certa inerzia ministeriale nei rapporti con i sindacati. Ritengo che non si possa fare un aggiornamento sulla proroga dell’Ordinanza Ministeriale vecchia. Potrebbe accadere nel caso di proroghe relative al Dpcm 60 Cfu. Se tutto andrà a spostarsi in avanti potrebbe accadere. Le nuove immissioni in ruolo prevedono l’assunzione Pnrr di 70mila docenti entro il 31 dicembre 2024, data inderogabile. Credo che non si procederà con inerzia, verranno magari fatte alcune modifiche all’ordinanza del 2022”, ha detto il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara nel corso dell’appuntamento della Tecnica Risponde Live dello scorso 2 novembre.

Dopo l'incontro informativo tra i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali avvenuto il 24 ottobre 2023 che ha lasciato i rappresentanti sindacali perplessi e delusi per la mancanza di confronto, su richiesta dei sindacati è stato programmato un ulteriore incontro per mercoledì 8 novembre 2023 al fine di cercare una soluzione condivisa sull'aggiornamento delle GPS previste nel 2024. In questo senso, considerato che i tempi sono molto ristretti per rivedere il regolamento in vigore dal 2007 e che con molta probabilità si adotteranno i criteri previsti dall'O.M. 112 del 6 maggio 2022, i sindacati chiedono di aggiornare alcuni punti della stessa O.M. al fine di evitare quegli inconvenienti venutisi a creare nell'assegnazione delle supplenze sia nel 2022 sia nel 2023 nonostante siano state apportate delle modifiche che hanno ridotto gli inconvenienti, ma non li hanno evitati.

