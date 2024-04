Aggiornamento GPS, i requisiti di accesso

Informazione scuola, 13.4.2023.

Aggiornamento delle GPS 2024/26, a breve l’O.M: la bozza in fase di approvazione.

Prima dell’uscita dell’O.M che permetterà l’aggiornamento delle GPS, la bozza necessita di tutte le approvazioni necessarie, compreso il parere del CSPI, peraltro organo che si aggiornerà quest’anno.

Cosa cambia per le GPS 2024/26?

Le GPS 2024/26 non subiranno grandi variazioni rispetto alle versioni precedenti, anzi la struttura resta quella di sempre: sono suddivise in due fasce, nella prima si trovano tutti i precari in possesso dell’abilitazione, nella seconda invece coloro i quali sono in possesso del solo titolo di studio che da accesso alle classi di concorso di insegnamento.

GPS Infanzia e primaria

La prima fascia GPS dell’Infanzia e Primaria permette l’accesso a chi ha conseguito abilitazione con laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.

La seconda fascia GPS da accesso ai laureandi in Scienze della formazione primaria, iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU già conseguiti.

GPS Secondaria primo e secondo grado

La prima fascia GPS della scuola secondaria di primo e secondo grado così come per l’Infanzia e primaria è aperta a coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione.

La seconda fascia GPS della scuola secondaria di prima e secondo grado è aperta a chi vi era già inserito, ma anche a chi è in possesso del titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso in base alla vigente normativa.

GPS e ITP

Lo stesso vale per i docenti di laboratorio noti come ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)

Per la prima fascia GPS è necessaria l?abilitazione

per seconda fascia GPS per è in possesso del diploma di istituto tecnico o professionale che da accesso alla classe di concorso della tabella B

GPS Sostegno

Per i docenti di sostegno a fare la differenza è il possesso della specializzazione, ma vale anche il servizio.

Nella Prima fascia GPS hanno diritto ad iscriversi coloro i quali sono in possesso della specializzazione sul sostegno per il grado richiesto.

Per la Seconda fascia GPS occorrono tre anni di servizio, sullo specifico grado di scuola, svolti entro la data di presentazione della domanda.

Aggiornamento GPS, i requisiti di accesso

