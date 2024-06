di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 5.6.2024.

Aggiornamento GPS, quale punteggio massimo posso raggiungere per il servizio (e per classe di concorso) all’anno?

Nel nostro lavoro quotidiano di risposta agli iscritti, ci è capitato di rispondere a domande simili. Riprendiamo la questione per i lettori del blog.

Ho superato i 180 giorni in due classi di concorso, quanti punti avrò?

Parecchi docenti precari hanno lavorato per 18 ore in una classe di concorso, e poi hanno svolto una o più ore su altra classe, o come attività alternativa alla religione. Quanti punti può ottenere al massimo per classe di concorso?

La prima cosa da sapere e da avere chiara in mente, e che non si possono prendere più di 12 punti di servizio all’anno. Se io lavoro nel sostegno alle superiori – per esempio – avrò già il massimo del punteggio per tutte le classi di concorso in cui posso lavorare per questo grado di scuola. Se lavorerò per una o più ore in una classe di concorso di posto comune della scuola superiore, non potrò raggiungere per questa classe altri 6 punti, ed avere quindi 18 punti per il servizio di un anno scolastico. Mi fermerò al limite massimo di 12 punti per anno.

Il punteggio aspecifico vale solo se ho conseguito meno di 12 punti in una classe di concorso

Con il servizio su posto comune potrò comunque aggiungere altri sei punti come servizio aspecifico per tutte le classi di concorso delle medie in cui posso insegnare. Se non posso insegnare nella scuola media, il servizio su posto comune non mi permetterà di aggiungere punti nelle classi di concorso in cui sono iscritto nelle GPS.

