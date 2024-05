di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 22.5.2024.

Come va valutato il servizio contemporaneo prestato su due diverse classi di concorso, su una classe di concorso terza?

Cosa dice la normativa

Come chiarito dalla Nota n. 1550 del 4 settembre 2020 – con il ministero non si può escludere che in futuro le cose possano cambiare -, il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti.

Come inserire l’attività alternativa alla religione cattolica?

Molti precari non riescono a inserire il servizio sull’attività alternativa alla religione cattolica. Il problema è in genere collegato al fatto che chi lo compila dimentica una postilla, ovvero mettere il valore e.C2 (servizio aspecifico) per questo genere di contratto. L’altro problema che può sorgere è collegato al primo menù a tendina.

Devo indicare una graduatoria su cui far valere il servizio. Non posso mettere una graduatoria che ho già indicato come graduatoria su cui far valere il servizio, per un titolo di servizio che si è svolto nello stesso periodo.

Aggiornamento GPS, il servizio aspecifico su attività alternativa alla religione cattolica

