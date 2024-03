di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 1.3.2024.

Il primo passaggio per rispondere a questa domanda, non può che essere la tabella titoli allegata all’OM 112 del 2022, ovvero l’ordinanza che ha disciplinato l’ultimo aggiornamento. Molto spesso la tabella da un aggiornamento cambia in poco o nulla

Quali certificazioni sono valide?

Le certificazioni di lingua straniera devono essere almeno di livello B2 (a cui corrispondono 3 punti per le GPS). Se sono C1 il punteggio diventa 4, ed infine per il C2 si arriva ad incrementare il proprio punteggio di sei punti.

Le certificazioni devono essere conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, e devono essere conseguite presso uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del predetto decreto – qui trovate l’elenco di quelli riconosciuti.

Quante certificazioni si possono valutare?

Si valuta solo un titolo per ogni lingua straniera – e ovviamente se ci sono più certificati si valuta solo quello di livello superiore. Non sono corsi universitari, quindi si possono conseguire più certificati nello stesso anno scolastico.

