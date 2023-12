Le prime classi saranno attivate dall’anno scolastico 2024-25.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (300 del 27 dicembre) la legge n. 206, con le disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. All’articolo 18 la descrizione sul nuovo liceo del made in Italy, che ha la finalità di promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Le prime classi saranno attivate dall’anno scolastico 2024-25.

Le novità (in vista delle iscrizioni)

È possibile iscriversi dalle ore 8 del 18 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio. Le iscrizioni si potranno inoltrare sulla piattaforma Unica. Nel primo biennio sono previste: 132 ore di lingua e letteratura italiana, 99 di storia e geografia, 99 di diritto, 99 di economia politica, 99 di lingua e cultura straniera 1, 99 di matematica (con informatica), 66 di lingua e cultura straniera 2, 66 di scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra), 66 di scienze motorie e sportive, 33 di storia dell’arte, 33 di religione cattolica o attività alternative. In totale 891 ore.

Richiesta da parte delle scuole

Per il prossimo anno, in via transitoria e nelle more dell’adozione del regolamento, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle Scienze umane. E quindi i Licei economico sociali potranno offrire una o più classi prime di Made in Italy se hanno i professori già nel loro organico e senza chiedere ulteriori risorse; dunque dovranno essere classi che sostituiscono il percorso tradizionale, non aggiuntive.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Al via dal prossimo anno il liceo del Made in Italy

ultima modifica: da