Ammissione Maturità 2024, tutte le regole

I requisiti per essere ammessi alla Maturità 2024. Sono gli insegnanti a decidere chi potrà sostenere l’Esame di Stato. Ecco tutte le regole

Quali sono le regole per poter accedere all’esame di Maturità 2024? È questa una delle domande che più di frequente gli studenti dell’ultimo anno si pongono.

Mentre aprile volge al termine, mancano ormai meno di due mesi all’esame di Stato e per i corridoi dei licei e degli istituti gli alunni del 5° anno sono già alle prese con il ripasso delle materie in modo da non arrivare impreparati all’orale di maturità.

Eppure, mentre ci prepara allo studio “matto e disperatissimo” per l’Esame di maturità che chiude il percorso del secondo ciclo di istruzione, alcuni studenti temono di non essere ammessi a causa di un’insufficienza.

In realtà, come vedremo, non basta avere tutti i voti sufficienti per poter accedere all’esame. Esistono, infatti, diversi requisiti per essere ammessi alla Maturità, che dall’anno scorso è tornato alla “normalità”, seguendo le linee adottate per anni prima della pandemia del Covid.

Quali sono dunque le regole per essere ammesso all’Esame di Stato 2024? Di seguito tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Ammissione Maturità 2024? Lo decide il Consiglio di classe: ecco tutte le regole

A decidere l’ammissione o l’esclusione dall’esame di maturità è il Consiglio di classe che, durante gli scrutini di giugno, ha il compito di verificare che lo studente abbia tutti i requisiti necessari per poter accedere e sostenere le due prove scritte e il colloquio orale con la commissione, composta dal presidente, tre docenti interni e tre esterni.

È bene che tutte le studentesse e gli studenti sappiano che per poter sostenere l’Esame di Stato ogni candidato dovrà:

avere un voto finale in ogni disciplina non inferiore a 6 , benché anche in questo caso vi sono delle possibili eccezioni. Infatti, nel caso in cui questo requisito non fosse soddisfatto, sarà il consiglio di classe a deliberare l’ammissione o meno, ma solo con un’adeguata motivazione;

in ogni disciplina , benché anche in questo caso vi sono delle possibili eccezioni. Infatti, nel caso in cui questo requisito non fosse soddisfatto, sarà il consiglio di classe a deliberare l’ammissione o meno, ma solo con un’adeguata motivazione; avere il voto in condotta non inferiore a 6 ;

; non aver superato il numero massimo di ore di assenza , avendo frequentato almeno tre quarti del totale delle ore;

, avendo frequentato almeno tre quarti del totale delle ore; aver preso parte alle prove Invalsi 2024 , svoltesi tra il 1° e 27 marzo;

, svoltesi tra il 1° e 27 marzo; aver completato le ore di “alternanza scuola lavoro”.

Maturità 2024, il Consiglio di classe calcola il “voto di ammissione”

Il Consiglio di classe, oltre a stabilire quali studenti potranno essere ammessi alla maturità, ha anche il compito di attribuire i crediti scolastici durante gli ultimi tre anni. I crediti andranno a costituire il voto di ammissione, ossia il voto di partenza al quale dovranno aggiungersi i punti delle prove scritte e l’orale.

E se il voto d’ammissione è la somma dei crediti del triennio, questi sono assegnati secondo un criterio preciso: la media scolastica. In questo caso, quindi, non si scappa: i voti di scuola sono fondamentali e chi aspira a presentarsi all’esame di Stato con un buon voto iniziale dovrà impegnarsi tutto l’anno per avere una buona media scolastica.

Riportiamo di seguito la tabella per l’attribuzione del credito scolastico:

Media dei voti Fasce di credito III ANNO Fasce di credito IV ANNO Fasce di credito V ANNO M<6 – – 7-8 M=6 7-8 8-9 9-10 6≤M≤7 8-9 9-10 10-11 7≤M≤8 9-10 10-11 11-12 8≤M≤9 10-11 11-12 13-14 9≤M≤10 11-12 12-13 14-15

Maturità 2024, il curriculum dello studente: cosa deve fare il Consiglio di classe

Il Curriculum dello studente – introdotto dalla Legge 107 del 2015 e disciplinato dal D.Lgs 62/ ‘17, è un documento che racchiude l’intero profilo dello studente e che dovrà essere allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame.

Questo documento risulta essere fondamentale non solo per orientare l’alunno alla scelta del proprio settore lavorativo o del proprio percorso universitario, ma anche per la commissione dell’orale di maturità.

Il curriculum, infatti, funge da “cartina tornasole” del percorso dello studente o studentessa e la commissione potrebbe decidere di partire proprio da un elemento presente nel documento, che dovrà essere compilato dalla segreteria, dagli studenti e dal Consiglio delle classi del 5° anno. Ognuno di loro dovrà compilare la parte di propria competenza, in quanto il curriculum si articola su tre sezioni chiave:

le informazioni relative al percorso scolastico : area di competenza della segreteria ;

: area di competenza della ; le certificazioni conseguite : area di competenza degli studenti e dei docenti ;

: area di competenza degli e dei ; le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni: area di competenza dei docenti.

Da tutto ciò si può desumere il ruolo chiave del Consiglio di Classe per l’ammissione all’Esame di Maturità 2024, in quanto non solo è in grado di far accedere studenti che non hanno la media del 6 in tutte le materie, ma anche perché calcola il voto di partenza e redige un documento, il curriculum, che potrebbe influenzare l’orale dello studente. Dopo aver compreso tutte le regole, non resta che augurare un in bocca al lupo a tutti i studenti che si accingono a sostener l’esame di Stato 2024.

