8.8.2023.

Sono gli effetti del crollo delle nascite sulla scuola. In un anno persi 6.200 studenti

Banchi sempre più vuoti. Anche la scuola fa i conti con l’inverno demografico.

Da settembre entreranno nelle aule venete 6 mila e 200 studenti in meno rispetto al precedente anno scolastico.

I numeri

Dieci anni fa gli iscritti alle scuole pubbliche in regione, dall’infanzia alle superiori, superavano i 600 mila. Oggi sono 557 mila. Un calo medio di 5 mila studenti all’anno. Con una tendenza in peggioramento. Il saldo negativo più ampio si registra nelle scuole primarie.

È Vicenza la provincia con la decrescita più marcata: -1500 nell’ultimo anno. Seguita da Belluno, che paga anche lo scotto dello spopolamento nelle aree montane, e Treviso. Quest’ultima si distingue per il calo più vistoso alle superiori: -542 studenti. Le scuole rischiano di chiudere come fabbriche in crisi.

A Padova, alla primaria De Amicis, tra le più storiche, si sono iscritti appena due bambini alla prima elementare. E sono 26 gli alunni in tutto l’istituto. Quest’anno si formerà una sola aula per tutti i bambini da 6 a 10 anni. In futuro, il Comune ne valuta la chiusura. A meno aule corrispondono meno insegnanti.

Da una prima stima dell’ufficio scolastico regionale, il nuovo organico per il Veneto si compone di 48 mila docenti, 800 in meno in un anno.

Ancora in calo le iscrizioni agli istituti statali del Veneto

