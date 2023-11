DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO C.D. “DI RITORNO”

Un caso particolare è costituito dai docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all’infanzia). Si può parlare in questi casi di di passaggi di ruolo “di ritorno”.

La Nota 65741 del 7 novembre 2023 ha previsto esplicitamente che i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 non devono svolgere il periodo di prova i docenti.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo consiste nella mobilità professionale da un ordine\grado di scuola all’altro (es: passaggio da scuola primaria a scuola dell’infanzia oppure passaggio da scuola dell’infanzia a scuola secondaria di secondo grado o, ancora, passaggio da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 226/2022 e la Circolare Ministeriale Nota 65741 del 7 novembre 2023 prevedono che i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sono tenuti ad effettuare nuovamente sia il periodo di formazione sia quello di prova.

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI CATTEDRA

Il passaggio di cattedra consiste, invece, nel passaggio da una classe di concorso ad un’altra all’interno dello stesso ordine o grado di scuola (es. passaggio dalla classe A-18 alla A-19, entrambe relative alla scuola secondaria di secondo grado).

Il DM 226/2022 (così come il precedente DM 850/2015) non prevedono la ripetizione dell’anno di prova né tanto meno dell’anno di formazione.

Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva (es: docente assunto da GPS I fascia che ha svolto positivamente anno di formazione e prova per la CDC A-12, ma che viene poi assunto da altra procedura selettiva – es: concorso ordinario – su CDC A-11, non deve risvolgere anno di formazione e prova).

DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA SOSTEGNO

La nota dello scorsa anno, nel caso di docenti assunti da GPS I fascia (in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73) prevedeva che “Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59″.

Com’è noto, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha prorogato le assunzioni da GPS I fascia anche per l’anno scolastico 2023/2024 prevedendo, in luogo della prova disciplinare, lo svolgimento di una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità. Per la lezione simulata il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

La nota di quest’anno invece, nel caso di docenti che hanno già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, non prevede lo svolgimento della lezione simulata.

