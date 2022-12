di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 1.12.2022.

L’USR Piemonte attraverso la nota n. 17229 del 24 Novembre 2022 – la potete scaricare qui -, l’USR Piemonte ha fornito ulteriori precisazioni in merito allo svolgimento dell’anno di formazione e prova.

Se rinvio l’anno di prova, dovrò rifare le ore di formazione

Secondo l’USR Piemonte “il periodo di prova deve essere rinviato all’anno successivo qualora, per cause previste dal CCNL, non si raggiunga il conteggio utile dei giorni di servizio nei termini sopra indicati. Si ricorda che le ore di formazione devono in tal caso essere ripetute nel successivo anno scolastico, in quanto non possono essere scisse dalle attività in servizio”.

Chi si trova a ripetere l’anno di prova perché non ha i 120 giorni di attività a scuola – perché era in stato interessante o per esempio si è rotto una gamba – non potrà utilizzare le ore di formazione fatte quest’anno. Le affermazioni dell’USR trovano conferma nella nota del ministero relativa all’anno di prova “la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova”.

La madre in astensione obbligatoria può discutere la relazione finale

Quanto ho scritto nel titolo di questo paragrafo trova ora una conferma nella nota dell’USR Piemonte “Durante il periodo di congedo obbligatorio, però, può essere sostenuto il colloquio innanzi al comitato di valutazione finale previa esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro”.

