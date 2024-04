di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 16.4.2024.

Nomine GPS I fascia sostegno per il ruolo: proroga fino al 31 dicembre 2025. Approvato l’emendamento in commissione.

In Commissione Bilancio e Tesoro è stato approvato un emendamento che prevede la possibilità di nominare anche per i prossimi anni scolastici su posto di sostegno, da prima fascia GPS. Un passaggio che potrà essere effettuato solo in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali.

Mini Call veloce

L’emendamento prevede anche la possibilità di estendere l’applicazione della cosiddetta “Mini Call Veloce”. Se ci saranno assunzioni da prima fascia GPS, ci sarà quindi la possibilità per i docenti inseriti nelle I fasce delle GPS sostegno, purchè non siano destinatari di analoga proposta di assunzione nella provincia di pertinenza della relativa graduatoria e non risultino rinunciatari, di accettare un incarico che potrebbe diventare ruolo in una diversa provincia, o in più province della stessa o altra regione, sui posti di sostegno residuati dopo le precedenti operazioni di nomina.

Passaggio in assemblea

Questa approvazione non corrisponde all’approvazione della norma. Dopo questo passaggio ci vorrà l’approvazione dell’assemblea di entrambi i rami del parlamento. L’approvazione dovrebbe arrivare entro 60 giorni dall’entrata in vigore – che è avvenuta il 2 marzo – del decreto legge.

