di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 4.12.2022.

Il modello di domanda.

Il personale scolastico collocato in quiescenza negli anni di vigenza del CCNL 2019/2021, parte economica, ha diritto alla liquidazione degli arretrati relativi agli anni di servizio, effettivamente prestati.

Potrebbe capitare che il lavoratore andato in pensione, abbia cambiato banca. In questo caso gli arretrati stipendiali rischiano di essere accreditati nel conto corrente della precedente banca e non nella nuova come l’accredito della pensione. Cosa fare dunque per ricevere correttamente gli arretrati nella nuova banca?

La risposta è semplice. Basta comunicare la nuova banca e il nuovo codice IBAN alla Ragioneria territoriale dello Stato della propria provincia di appartenenza.

Come fare? Inviare una PEC con l’indicazione della Banca e del codice IBAN.

Bisogna fare attenzione a comunicare la Ragioneria territoriale solo tramite PEC. E’ bene, inoltre, chiedere di conoscere il responsabile del procedimento.

Per facilitare il compito si suggerisce di usare il modello allegato.

