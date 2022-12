Ecco tutte le cifre e le tabelle.

Arriverà nel pomeriggio la firma del contratto scuola 2019-21 all’Aran. La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo e fra poche ore sindacati e Aran si incontreranno nella sede dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni per la firma della parte economica del contratto. Successivamente, arriverà anche la firma della parte normativa (presumibilmente entro gennaio).

Va sottolineato come si verifichi per la prima volta in assoluto la firma del contratto in modo separato. Solitamente parte economica e parte normativa avvenivano contemporaneamente.

Una volta firmato il contratto, serviranno pochi giorni per l’arrivo degli arretrati che verranno versati in una data diversa dalla tredicesima.

LE TABELLE DEGLI AUMENTI

Le tabelle con gli aumenti del personale docente e nuova retribuzione annua

Le tabelle con gli aumenti del personale Ata e nuova retribuzione annua

Tabella-A1-B1_ATA_Ipotesi-ccnl-11-novembre-2022

