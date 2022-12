di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.12.2022.

Sul portale NoiPa si sta lavorando per l’emissione straordinaria degli arretrati stipendiali degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Già qualcuno può vedere, dal servizio “Consultazione stipendi”, il totale dell’emissione straordinaria denominata con:”58 Emissione Speciale Arretrati”. Purtroppo chi ha avuto modo di vedere l’ammontare degli arretrati ha trovato, inaspettatamente, 200 euro in meno di quanto si aspettava. Una novità che ha generato delusione e incredulità. Chi non ha ancora visto l’emissone speciale di arretrati la riceverà sui NOIPA entro il 31 dicembre 2022, probabilmente tra il Natale e il Capodanno.

Arretrati dal 2019 al 2022

Dopo la notizia che alcuni docenti hanno ricevuto l’emissione speciale degli arretrati con una decurtazione notevole rispetto a quanto calcolato dai sindacati nelle varie tabelle, fare calcoli diventa inutile e bisogna solo attendere l’ufficialità di quanto è stato decretato sull’emissione speciale di NoiPa. Un nostro lettore, classe 28 scuola secondaria di II grado, docente laureato, si attendeva 1700 euro netti, ha preso 1516 euro netti di arretrati. Un’altra lettrice classe 21, assistente amministrativa, si attendeva 1400 euro di arretrati, ha avuto un’emissione di 1209 euro netti. Insomma se la notizia verrà confermata si prevedono 200 euro in meno, rispetto i calcoli fatti in precedenza.

Febbraio con conguaglio

Si potrebbe ipotizzare che il MEF abbia fatto dei calcoli al ribasso per evitare congualgi negativi. In buona sostanza potrebbe essere ragionevole pensare che con il conguaglio di febbraio 2023, si possa sperare in un conguaglio positivo per tutto il personale della scuola.

.

.

.

.

.

.

.

.

Arretrati, l’emissione su NoiPa è in arrivo entro il 31 dicembre con una novità

ultima modifica: da