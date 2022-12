di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 24.12.2022.

Entro il prossimo 31 dicembre, tutto il personale scolastico troverà nel proprio conto corrente il pagamento degli arretrati. È sicuramente una emissione speciale tanto attesa, ma le lamentele sulle cifre corrisposte sono state tantissime.

Consultazione pagamenti

Sul portale NoiPa, tra i servizi forniti, c’è il modo per potere visionare l’emissione straordinaria degli arretrati stipendiali degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Dai servizi, basta andare in servizi Stipendiali, poi bisogna andare in “Consultazione stipendi” e ricercare stipendi dicembre 2022. Dalla consultazione si potrà visionare il totale dell’emissione straordinaria denominata con la voce: ”58 Emissione Speciale Arretrati”.

Pagamenti a partire dal 27 dicembre

I pagamenti veri e propri avranno luogo a partire dal giorno successivo a Santo Stefano, quindi dal 27 dicembre 2022. Tutto dovrebbe essere liquidato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Iter pagamento per chi è già in pensione

I docenti e il personale scolastico che sono andati in pensione nel lasso di tempo tra il 2019 e il 2022, avranno diritto, come a tutti gli altri, agli arretrati e all’adeguamento dell’assegno pensionistico.

Per quanto riguarda l’accredito degli arretrati per il personale scolastico andato in pensione nel corso di vigenza del rinnovo contrattuale, ovvero negli anni 2019 ; 2020; 2021 e 2022, ci sono alcune precisazioni da fare.

Docenti e Ata che sono già in pensione nei suddetti anni, potranno ricevere gli arretrati solo dopo l’aggiornamento dell’inquadramento economico che spetta alla scuola in cui il docente o il personale Ata è andato in pensione e, solo dopo la super visione della Ragioneria Territoriale dello Stato. A questo punto, fatti i calcoli e validati dagli organi di controllo, il tutto potrà essere inviato all’Inps per la liquidazione degli arretrati, il pagamento della pensione ricalcolata e il pagamento del TFR/TFS ricalcolato.

