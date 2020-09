di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 8.9.2020.

La circolare per le supplenze chiarisce che, per gli spezzoni orari sotto le 6 h il dirigente scolastico, verificata la disponibilità degli interessati, le assegna ai docenti che siano in possesso della specifica abilitazione.

Nel caso in cui non ci siano docenti con la specifica abilitazione, in subordine le attribuisce a coloro che abbiano un titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. Il tutto fino al raggiungimento massimo di 24h settimanali.

Qualora tra il personale della scuola non ci sia nessuno disponibile o con il titolo, il D.S. provvederà ad assegnare le ore ad un supplente scorrendo le G.I.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Assegnazione degli spezzoni orari sotto le 6h

ultima modifica: da