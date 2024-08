Su indicazione dell’Ufficio I: si informa che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Ambito Territoriale di Venezia sono pubblicati i contratti a tempo determinato per l’a.s. 2024/2025 su POSTI DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO per gli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I fascia ai sensi della procedura straordinaria in attuazione dell’art. 14, comma 1 lettera c) – bis del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.

Eventuali rinunce alla nomina dovranno essere trasmesse tramite sistema informatizzato entro e non oltre il 21.08.2024 ad ore 9.00