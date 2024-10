Assegnazione nuovi dirigenti nel Veneto

Comunicazione dell’Ufficio I: Si pubblica l’elenco delle sedi assegnate ai candidati vincitori della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 assegnati alla regione Veneto.

L’USR per il Veneto pubblica l’elenco delle sedi assegnate ai candidati vincitori della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 assegnati alla regione Veneto.

Precisa che le operazioni di assegnazione delle sedi sono state effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati in riscontro all’invito formulato da questa Direzione Generale in data 22 agosto 2024.

I candidati di cui al predetto elenco sono convocati, senza possibilità di conferire delega, per la firma esottoscrizione dei contratti di lavoro presso la sede della Direzione Generale dell’USR Veneto, Venezia Mestre, Via Forte Marghera 191 – III piano, muniti di copia di un documento di identità da consegnare all’Ufficio, secondo il seguente calendario:

− lunedì 4 novembre 2024 ore 10.00: candidati con iniziale del cognome da A a D;

− martedì 5 novembre 2024 ore 10.00: candidati con iniziale del cognome da E a N;

− mercoledì 6 novembre 2024 ore 10:00: candidati con iniziale del cognome da P a Z.

Invita, sin d’ora, ogni candidato a prendere visione dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui all’atto del conferimento di un incarico dirigenziale il soggetto interessato è tenuto a presentare all’Amministrazione conferente la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nonché di incompatibilità dell’incarico dirigenziale. Tale dichiarazione, quale condizione necessaria per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico conferito da questa Direzione generale, dovrà essere sottoscritta, secondo una specifica modulistica approntata da questo Ufficio, prima della firma del contratto. E’ onere di ciascun candidato verificare attentamente la sussistenza di eventuali cause delle cause di inconferibilità nonché di incompatibilità dell’incarico dirigenziale, rimuovendole entro la data della sottoscrizione della predetta dichiarazione e di stipula dei contratti.

Comunica, altresì, che la presa di servizio nelle scuole assegnate è fissata per tutti i candidati per lunedì 11 novembre 2024, data questa utile al fine di permettere all’Amministrazione di trasmettere gli atti di riferimento agli Organi di controllo per il controllo preventivo di competenza.

Ai sensi dell’art. 15, comma 4 del DDG 1259/2017 i soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’USR con l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l’assunzione medesima.

Si ringraziano, infine, i Dirigenti scolastici che con impegno e spirito di servizio hanno ricoperto gli incarichi aggiuntivi di reggenza conferiti sulle scuole assegnate ai Dirigenti neoassunti, che saranno pertanto revocati a far data dal 10 novembre 2024.

Assegnazione nuovi dirigenti nel Veneto

