di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 12.7.2024.

Una domanda che ci è arrivata in questi giorni: “Si può chiedere l’assegnazione provvisoria usando come titolo un’abilitazione estera, per cui ho fatto la domanda di riconoscimento al MIM,e per cui sono in attesa del riconoscimento?”. Con questo post cerchiamo di rispondere.

La normativa sulle assegnazioni provvisorie

Le assegnazioni provvisorie sono regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA. Cambia poco da un anno all’altro. Il contratto stabilisce che si possa chiedere l’assegnazione, oltre che per il posto/classe di concorso di titolarità, anche per altra tipologia di posto, a condizione che si abbia il titolo valido per la mobilità professionale.

Il titolo estero

Il titolo estero è valido se il docente ha ottenuto il riconoscimento del MIM. Anche perché l’art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, attuato dal D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 limita l’utilizzabilità dei titoli esteri non ancora riconosciuti al solo personale precario.

