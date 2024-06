Anche in assenza di scuole nel comune di ricongiungimento, è necessario indicarlo come prima preferenza. Solo in seguito è possibile esprimere preferenze per istituti di comuni limitrofi.

Nel caso si vogliano inserire sia preferenze analitiche che sintetiche per lo stesso comune, le prime devono precedere la preferenza sintetica sul comune stesso.

Rispettare queste regole sull’ordine logico e obbligatorio delle preferenze è essenziale per non rischiare l’annullamento della domanda e massimizzarne l’accoglimento. Un aspetto da non sottovalutare nella compilazione.