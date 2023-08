di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 14.8.2023.

Chiarimenti sull’ordine che verrà seguito nell’assegnazione delle supplenze da Gps al 31 agosto e al 30 giugno.

Mancano una decina di giorni da quella che sembrerebbe essere la data d’inizio dell’attribuzione delle supplenze da Gps. A partire infatti dal 25 agosto gli uffici scolastici provinciali cominceranno a pubblicare i bollettini delle nomine al 31 agosto e al 30 giugno. Gli interessati riceveranno un’email contenente la nomina, ma è consigliabile, a far data dal giorno indicato, monitorare costantemente l’Usp di riferimento per maggiore sicurezza. Vediamo di seguito con quale ordine verranno assegnati gli incarichi dalle Gps.

Precedenza alle Gae

Prima di passare alle Gps gli incarichi di supplenza saranno dapprima assegnati agli aspiranti inclusi nelle Gae, laddove ancora esistenti. In caso di incapienza o di esaurimento delle stesse si passerà alle Gps, seguendo il seguente ordine:

GPS prima fascia; elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps; fascia 1 C e 1 D Gps per gli aspiranti con titolo estero in attesa di riconoscimento; GPS seconda fascia.

Questo ordine ovviamente verrà seguito per ogni classe di concorso.

Graduatorie incrociate Gps

Le graduatorie incrociate sono quelle che si formano includendo gli aspiranti non in possesso del titolo di specializzazione su sostegno. I docenti sono ordinati incrociando le graduatorie di appartenenza in base al punteggio.

Quando si ricorre a queste graduatorie? Vi si attinge dopo aver conferito le supplenze prima dalle Gae e poi dalle Gps per le varie classi di concorso di appartenenza. Gli Usp procedono con le graduatorie incrociate tra le Gps di ogni classe di concorso. L’ordine schematico è quindi il seguente per i posti di sostegno:

docenti specializzati inseriti nelle Gae sostegno ;

; docenti specializzati inseriti nella I fascia Gps sostegno ;

; docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia sostegno ;

; docenti senza specializzazione inseriti nella II fascia Gps sostegno ;

; in caso di incapienza delle graduatorie, scorrimento dei docenti senza specializzazione inseriti nelle Gae in una classe di concorso diversa dal sostegno;

in una classe di concorso diversa dal sostegno; graduatorie incrociate Gps.

Assegnazione supplenze Gps, quale ordine verrà seguito

