La Tecnica della scuola, 10.7.2024. Valditara: “Ritorna il diario in classe per aiutare gli studenti a scrivere in corsivo. Firmata circolare”

Presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto oggi, mercoledì 10 luglio, il convegno “La scuola artificiale – Età evolutiva ed evoluzione tecnologica”. A intervenire, tra gli altri, anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Tra le altre cose, il ministro ha dichiarato: “Bisogna evitare che gli strumenti digitali rubino il desiderio di vita. Per questo oggi ho firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l’utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo dalla scuole d’infanzia alle scuole medie”.

Il ministro ha annunciato anche di aver firmato una circolare in cui ha disposto, per il prossimo anno scolastico e per i successivi, il ritorno del diario, fermo restando che i genitori saranno sempre avvisati tramite il registro elettronico di tutto. “In questo modo – commenta Valditara – il bambino segna con mano e penna i compiti da fare per i prossimi giorni, abituandosi a scrivere. Noi dobbiamo riabituare i nostri ragazzi al rapporto con la penna e con la carta”.

