di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 6.7.2024.

Assegnazioni provvisorie 2024, come incideranno sulle Gps e sulla disponibilità dei posti?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

Le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie andranno ad incidere anche sulla disponibilità dei posti destinati a supplenza per le GPS?

Ecco la risposta del prof. Lucio Ficara:

“Assolutamente sì, cioè si svuoteranno le province del Nord dove ci saranno molte disponibilità e saranno invece più esigui i numeri al Sud dove con le assegnazioni provvisorie c’è un flusso che arriva dal Nord. Quindi al Nord si lavora fortissimamente dalle GPS e al Sud un po’ di meno”.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 5 luglio, ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo.

