✅ (13:55) Per le immissioni in ruolo nella mia regione posso inserire una sola provincia?

✅ (16:15) Docente chiede AP per ricongiungimento a nonna convivente con 104, per usufruire di precedenza deve allegare dichiarazione di altri familiari che non la assistono, vista abolizione referente unico?

✅ (18:10) potresti fare una tua previsione generale su tutte le prossime tempistiche? Uscita graduatorie e relativi esiti di assegnazioni e utilizzazioni, immissioni in ruolo e 150 preferenze?

✅ (20:30) se c’è un errore di punteggio nelle GPS, come bisogna comportarsi ? Bisogna agire legalmente

✅ (22:15) Precedenza per assistenza a parente disabile di secondo grado e avvicinamento al genitore con più di 65 anni, quale documenti devo presentare?

✅ (26:00) basta un solo allegato (quello delle esigenze di famiglia) per il ricongiungimento al genitore?

✅ (27:00) Preferenze ap: devono essere tutte scuole specifiche, oppure tutte sintetiche (distretti), o possono essere riportate sia le une che le altre nell’elenco?

✅ (28:10) È richiesta la convivenza per far valere la precedenza per assistenza al parente disabile che non sia il genitore con età superiore ai 65 anni?

✅ (29:00) Valutazione Concorso PNRR: valutazione concorso 2000 e superamento di quest’ultimo in AAAA, viene valutato su ADAA?

✅ (31:00) le preferenze quindi non apriranno prima del 24/7 potete spiegare un po’ come fare e la differenza tra distretto ecc dato che 1 volta per me

✅ (33:45) Per chi rientra nelle deroghe per le ap è necessario indicare come parente per cui si chiede il ricongiungimento lo stesso per cui si rientra nelle deroghe? O sono due requisiti diversi indipendenti?

✅ (36:35) È vero che quest’anno nelle successive nomine l’algoritmo torna indietro per chi non ha espresso certe preferenze?

✅ (37:55) AP interprovinciale sub distretto comunale come funziona in caso di sostegno senza titolo e in possesso di precedenza

✅ (39:50) La scelta 150 scuola può avvenire prima della pubblicazione delle GPS?

✅ (42:00) Ho appena terminato anno di prova da stra bis, a t.d. In caso di esito positivo ap, o accettazione GPS art. 47, il contratto deve essere firmato nella scuola di destinazione o nella s. di titolarità?

✅ (43:25) c’è differenza per i posti riserva 68/99 e precedenza scelta sedi 104/92 art. 21 dalla prima alla seconda fascia GPS?

✅ (44:50) non ho capito se nelle deroghe per l’assegnazione provvisoria sarebbe possibile inserire la legge 104 per la nonna non residente nella stessa abitazione

✅ (46:45) Quanto tempo disponibile per scelta 150 preferenze?

✅ (47:05) Lo scorso anno non ho compilato la prima fase x il ruolo da concorso 2020.Quest’anno avro’ lo stesso la nomina a ruolo nonostante la mia non compilazione nel 2023?

✅ (48:45) se si sceglie una sola preferenza per avvicinamento coniuge, ma poi non vi è posto, significa che ti assegnano altra scuola non richiesta nello stesso comune? Diventa obbligatorio recarsi nell’altra scuola?

✅ (49:55) Quando iniziano le immissioni in ruolo da GM e Gae?

✅ (50:20) Neoassunta mini call, ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne con 104 art 3 comma 3 non serve convivenza giusto?

✅ (50:30) Sono una docente specialistica nella classe di concorso ADSS quali sono i passaggi da fare nella domanda Gps dopo l’inserimento delle 150 preferenze?

✅ (51:00) convivenza e residenza sono due cose diverse?

✅ (52:10) come funziona la riserva per Servizio Civile Universale nelle GPS?

✅ (53:50) Sono una docente specializzata sul sostegno ADSS, dopo aver compilato la domanda da GPS , QUALI PASSAGGI DEVO FARE OLTRE ALL’INSERIMENTO DELLE 150 PREFERENZE?

