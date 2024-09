di Ylenia Franco, La Voce della scuola, 31.8.2024.

Come sappiamo, le assegnazioni provvisorie hanno lo scopo di ricongiungere i docenti di ruolo, titolari in altra istituzione, alle proprie famiglie. Esse possono essere provinciali e interprovinciali e l’attribuzione di tale beneficio è determinato dal punteggio del ricongiungimento, nonché dall’eventuale possesso delle precedenze previste dal CCNL (a cui quest’anno si è aggiunta l’intesa del 27 giugno 2024).

Le cattedre destinate alle assegnazioni sono quelle relative all’organico di fatto, disponibili sino al 31/08.

Quest’anno si sono evidenziate notevoli criticità riguardanti i movimenti.

La prima riguarda la pubblicazione delle cattedre disponibili.

Gli USP ‘dovrebbero’ pubblicare tali disponibilità in tempo utile, ma non sempre ciò viene fatto, per cui i docenti si trovano a dover effettuare la propria domanda ‘al buio’, non conoscendo la reale presenza di cattedre disponibili nelle scuole di loro interesse.

Un’altra criticità riguarda la pubblicazione delle graduatorie definitive, che ha come termine ultimo il 31/08, ‘per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico‘. Ricordiamoci che la presa di servizio, obbligatoria per i docenti che hanno cambiato titolarità, deve essere fatta il 1° settembre (che quest’anno cadrà di domenica, per cui è posticipata al 2/9).

Quest’anno alcuni USP hanno pubblicato il 29/08 (Bergamo), Venezia addirittura oggi 31 agosto.

Credo sia evidente che qualunque lavoratore dovrebbe sapere in tempo utile la propria destinazione, così da avere tempo per organizzare la propria vita per il futuro anno, e non sembra cosa da poco.

Il problema è particolarmente sentito da quei docenti che hanno la titolarità in provincie molto distanti dai luoghi di residenza, e chiedono di ricongiungersi ai familiari perché non riescono ad ottenere il trasferimento, spesso da decenni.

Come non bastasse, alcuni Uffici Scolastici hanno effettuato scelte incomprensibili e dannose per tali docenti.

Ad esempio l’USR Sicilia il 26/08/2024 ha dato disposizioni di non fare integrazioni né scorrimenti.

Se uno degli obiettivi del Ministro Valditara è “Restituire autorevolezza ai docenti” si potrebbe iniziare a prendere coscienza delle loro esigenze di base, come consentirgli di organizzare la propria vita in tempi adeguati.



