di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 10.8.2021.

1) Quante preferenze potrò esprimere a livello di scuole?

Fino a 150. Se ne metto di meno comunque il sistema mi fa inviare la domanda. Questo dato è complessivo, quindi qualunque sia il numero di classi di concorso che posso insegnare, potrò comunque inserire fino a 150 righe.

2) Vuole dire che devo fare una lista di 100 e più scuole?

Assolutamente no. Se voglio insegnare prima sulla materia (supponiamo che io possa insegnare nella A012 e nella A022), e poi comunque inserire il sostegno (anche se non ho l’abilitazione potrò avere una cattedra dalle graduatorie incrociate delle GPS), dovrò costruire una lista numerata fatta così: mettere:

Liceo 1 – A012 IC 2 – A022 Liceo 2 – A012 IC 2 – A022 Liceo 1 – sostegno (ADSS) Liceo 2 – sostegno (ADSS) IC 1 – sostegno (ADMM) IC 2 – sostegno (ADSS)

Con quattro scuole ho riempito otto righe. Ovviamente posso scegliere la combinazione che preferisco di scuole e materie.

3) Devo mettere tutte le scuole della provincia? Oppure devo scegliere solo le scuole del capoluogo?

Non esiste una regola. Voi dovete inserire solo le scuole in cui siete sicuri di poter andare, perché se vi attribuiscono con le GPS una supplenza e voi rifiutate, non lavorerete per il resto dell’anno scolastico. Questa scelta la dovete fare voi perché riguarda voi.

3bis) Posso scegliere delle scuole di un’altra regione o paritarie?

Ovviamente no. Posso scegliere solo scuole statali della provincia in cui ho presentato la domanda per le GPS. Se insegno nelle scuole superiori non potrò chiedere di fare sostegno in IC, se insegno in una primaria non potrò inserire Istituti Superiori.

4) Se nella redazione dell’elenco delle 150 preferenze lascio fuori una classe di concorso, potrò essere chiamata da quella Cdc?

In sede di GPS ovviamente non verrò chiamato per classi di concorso che non ho inserito tra le preferenze. Potrò essere eventualmente chiamato da GI, ma se ho già accettato una supplenza, non potrà lasciare il posto preso per questa seconda destinazione.

5) I posti in GPS sono per supplenze fino al 31 agosto ed al 30 giugno?

Esatto e quest’anno le graduatorie d’istituto dovrebbero dare solo supplenze a breve – e chissà da quando -, per cui non vi conviene aspettare le GI.

6) Una scuola ha delle succursali molto lontane dalla sede centrale, posso inserire solo il codice meccanografico della sede centrale?

Se vengo assegnato ad una certa scuola non posso contestare l’assegnazione del DS ad un plesso a me scomodo. Ed in sede di GPS non ho modo di far sapere che non vorrei andare in una certa sede di una scuola.

Se scelgo di inserire una scuola con plessi lontani devo accettare il rischio di finire in una sede a me scomoda.

7) Per redigere l’elenco delle scuole ho bisogno del codice meccanografico?

Non c’è bisogno di avere il codice meccanografico perché l’applicazione consente di inserire le scuole anche senza conoscere tale codice.

Se sono un’insegnante della primaria mi conviene avere accanto all’elenco delle preferenze anche un altro elenco. Spesso il sistema continua a mostrare i vecchi circoli didattici e non gli IC. Per cui dovete avere anche un foglio in cui avete scritto per ogni IC i relativi circoli didattici. Considerate che comunque voi verrete destinati ad un IC.

8) Quando redigeremo le domande conosceremo le disponibilità?

Secondo quello che dice il ministero sì. Comunque sapere le disponibilità non cambia molto, io devo scegliere le scuole e le classi di concorso che preferisco, e metterle in ordine. L’algoritmo non ci farà scavalcare da uno che è dietro di noi perché lui ha messo il liceo X al 10° posto e noi invece al 90°.

9) Quando avremo una risposta?

Non lo sa nemmeno l’ufficio scolastico. Probabilmente entro la fine del mese di agosto.

10) Riceveremo una mail che ci dirà cosa ci tocca?

Non riceveremo nulla, dovremo tenere d’occhio il sito dell’USP della provincia in cui abbiamo fatto l’inserimento nelle GPS.

11) Mi conviene inserire degli spezzoni?

Si tratta di una scelta da ponderare con attenzione. Se ci troviamo in una posizione di alta classifica almeno in una graduatoria provinciale direi di no. A nostro avviso potrebbe essere interessante inserire tra le voci prima una scuola e una classe di concorso (e flaggo che accetto solo cattedre intere) e poi verso le ultime posizioni di scelta la stessa scuola e classe di concorso (e in questo caso flaggo solo l’accettazioni di spezzoni e eventualmente COE).

12) Se ho diverse classi di concorso, mi conviene escludere quelle con meno posti?

A nostro avviso no, conviene comunque indicare tutte le classi di concorso che posso insegnare – se non lo faccio posso essere considerato rinunciatario su quella classe. Valutate la convenienza di legare questa classe ad una preferenza sintetica (comune o distretto).

