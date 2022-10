di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 31.10.2022.

Assunzioni finalizzate al ruolo dalle nuove graduatorie per il sostegno, la procedura: prova disciplinare finale per i docenti.

Assunzioni da nuove graduatorie sostegno, la procedura riservata sarà disciplinata da un decreto ‘ad hoc’, la cui bozza è stata già preparata dal Ministero dell’Istruzione. Vediamo come si articoleranno le nuove assunzioni finalizzate al ruolo che prevedono una prova disciplinare finale.

La nuova procedura prevede la costituzione di graduatorie regionali che saranno aggiornate ogni due anni. Le assunzioni saranno inizialmente a tempo determinato: i docenti sottoscriveranno un contratto annuale sino al 31 agosto. È previsto un percorso di formazione e di prova annuale con una prova disciplinare finale: con il superamento del test conclusivo, il docente potrà sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato che decorrerà dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato.

La prova disciplinare consisterà in un colloquio di idoneità finalizzato a verificare il possesso e corretto esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata, conoscenza maturate e riconosciute dal superamento positivo dell’anno di prova.

Nella bozza del decreto preparata dal Ministero dell’Istruzione si legge che ‘nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno’, la progettazione educativa ‘individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione’. La prova, inoltre, valuterà la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il colloquio si concluderà con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale.

Come detto poc’anzi, in caso di giudizio positivo il docente sarà immesso in ruolo mentre qualora la valutazione risulti negativa, questa ‘comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Un’eventuale valutazione negativa comporta oltre modo la definitiva esclusione dalla graduatoria e l’impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Giova ricordare, comunque, si tratta ancora di una bozza ministeriale e, pertanto, può essere ancora soggetta a modifiche prima della pubblicazione definitiva del decreto sulle assunzioni dalle nuove graduatorie sostegno.

