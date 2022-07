di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 14.7.2022.

Boom di posti alla Lombardia. Molti andranno “persi”.

Giungono informazioni sempre più dettagliate sul contingente delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, sulla base delle informazioni fornite dai dirigenti del ministero dell’Istruzione ai sindacati nel pomeriggio del 14 luglio.

I numeri forniti dal ministero dell’Istruzione

La Cisl Scuola ha confermato i numeri forniti dalla Tecnica della Scuola: “sono pari a 94.130 comprensive dei posti su cui sono in corso le procedure del concorso straordinario comma 9 bis”, spiegano dal sindacato che attraverso una sua delegazione ha partecipato all’incontro con l’amministrazione.

Entro lunedì dovremmo avere il prospetto dettagliato distinti per provincia e tipologia di posto.

Perchè tanti posti non verranno assegnati

Sempre secondo l’organizzazione sindacale guidata da Ivana Barbacci, si prevede che sarà impossibile “coprire tutti i posti autorizzati per assenza di candidati, questo indica ciò che sosteniamo da tempo, ovvero la necessità di un reclutamento che possa attingere regolarmente da un doppio canale alimentato dalle graduatorie dei concorsi ordinari e dalle graduatorie dei precari con alimento 36 mesi di servizio”.

Le proiezioni della Tecnica della Scuola

Anche su questo punto, la mancanza di candidati in diverse graduatorie di merito e dei precari, La Tecnica della Scuola aveva fornito indicazioni corrette: “Dalle esperienze degli anni passati, se va bene” nel 2022 “riusciremo a coprire la metà dei posti disponibili, quindi dovremmo arrivare a 50mila assunzioni su 100 mila”, avevamo detto lo scorso mese di marzo. Numeri e proiezioni che ora si stanno materializzando.

La divisione dei posti tra le Regioni

In attesa della ripartizione analitica per province e classi di concorso, su cattedre comuni e di sostegno, il ministero dell’Istruzione ha comunicato la ripartizione a livello regionale: la parte del leone delle immissioni in ruolo spetterà alla Lombardia, alla quale sono state assegnate quasi un quarto delle assunzioni complessive (oltre 22 mila).

A tutte le altre Regioni saranno assegnati meno di 10 mila posti. Questo il quadro completo.

Contingente Abruzzo 1254 Basilicata 626 Calabria 2120 Campania 4926 Emilia Romagna 7717 Friuli 2248 Lazio 9549 Liguria 3078 Lombardia 22177 Marche 2009 Molise 298 Piemonte 9300 Puglia 5015 Sardegna 2706 Sicilia 3654 Toscana 6397 Umbria 1136 Veneto 9920 TOTALE 94130

