È ufficiale la proroga delle assunzioni dalle Gps prima fascia sostegno degli insegnanti specializzati per l’insegnamento agli alunni con disabilità e per gli specializzandi che stanno frequentando l’VIII ciclo del Tfa ormai agli sgoccioli.

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto n.19 del 2 marzo 2024 (anche conosciuto come decreto Pnrr 4), ora convertito in legge, con l’emendamento presentato e precedentemente approvato; il testo era stato già licenziato dalla Camera il 18 aprile scorso. Ora, con le modifiche apportate nell’iter parlamentare la legge, e questo dovrebbe avvenire a giorni, approda in Gazzetta Ufficiale.

Una domanda sorge a questo punto spontanea: le assunzioni dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno avverranno anche per coloro che frequenteranno il IX ciclo del Tfa? Nella prima decade di maggio gli aspiranti docenti di sostegno affronteranno le prove per accedere al prossimo Tfa sostegno, il IX ciclo, che dovrà concludersi con l’acquisizione del titolo il 30 giugno 2025. Vediamo cosa prevede la proroga delle assunzioni dalla prima fascia delle Gps sostegno.

Assunzioni Gps prima fascia sostegno: ufficiale la proroga fino al 2025

Stando al testo approvato in Senato ora legge, la proroga delle assunzioni dalla prima fascia sostegno delle Gps dovrebbe avvenire fino al 2025. Recita infatti:

In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/ 2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all’anno scolastico di riferimento” »;

Le assunzioni dalla prima fascia delle Gps sostegno varrebbero fino al 31 dicembre 2025 e questo potrebbe significare che coloro che otterranno la specializzazione entro il 30 giugno del prossimo anno potranno goderne. Ci sono tuttavia delle considerazioni da fare e la prima è che mentre gli specializzandi dell’VIII ciclo si inseriranno nelle Gps 2024/2026 di prossimo aggiornamento (si attende l’ordinanza ministeriale) con riserva, andando a confermare il titolo entro il mese di luglio, coloro che frequenteranno il IX ciclo restano esclusi. Non sappiamo al momento se saranno previsti anche per loro, come accaduto nel precedente biennio, gli elenchi aggiuntivi.

Assunzioni Gps prima fascia sostegno solo in subordine ai concorsi

Ci sono poi due considerazioni ulteriori da fare rispetto alla fattibilità delle assunzioni dalle Gps di prima fascia sostegno. Le immissioni in ruolo dalla prima fascia per gli specializzati sul sostegno, previa anno di prova, avverranno solo in subordine alle assunzioni di coloro che avranno superato il concorso.

Il concorso è in atto, anche per il sostegno in tutti gli ordini e gradi di istruzione, e tempo fa il Mim ne aveva annunciato un altro nel prossimo autunno.

Altra considerazione da fare riguarda gli specializzati sul sostegno all’estero in attesa del riconoscimento del titolo che con il prossimo aggiornamento delle Gps potrebbero essere inseriti nelle graduatorie a pettine, tra gli specializzati con il Tfa italiano quindi, sulla base del punteggio e non in coda come avvenuto nel precedente biennio.

