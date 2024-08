Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia, 10.8.2024.

Pubblichiamo il contingente assegnato all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto per le assunzioni di personale docente, a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato al ruolo, per l’anno scolastico 2024/25, è ripartito tra le graduatorie concorsuali e le graduatorie a esaurimento secondo la tabella allegata al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.

L’USR per il Veneto informa che avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

È pubblicato anche il prospetto contenente le disponibilità relative alle classi di concorso di cui al decreto n. 3175 del 9 agosto 2024, di riparto del contingente per le assunzioni per l’anno scolastico 2024/25.







Assunzioni in ruolo nel Veneto a.s. 2024/25: il contingente e i posti disponibili

ultima modifica: da