Domande al via per le assunzioni di insegnanti con call veloce nel 2023, con una novità per i docenti di sostegno. Tutte le scadenze per il ruolo in altra provincia.

Al via le domande per le assunzioni degli insegnanti nel 2023 a partire dal prossimo giovedì 27 luglio con la call veloce. La call veloce è l’assunzione a chiamata, vale a dire che i docenti possono fare richiesta per incarichi a tempo indeterminato in una provincia o regione diversa da quella delle graduatorie nelle quali sono iscritti.

La call veloce permette di riempire i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinare operazioni di immissioni in ruolo dei docenti. Da quest’anno la call veloce sarà la modalità scelta anche per le assunzioni da Gps per i posti sul sostegno e in questo caso la scadenza per l’inoltro della domanda volontaria da parte degli insegnanti è differente.

Vediamo allora come funziona quest’anno la call veloce per le assunzioni di insegnanti nel 2023 anche da Gps, domanda e scadenze.

Assunzioni insegnanti con call veloce 2023: novità requisiti

Per le assunzioni di insegnanti con la call veloce nel 2023 ci sono novità che riguardano i requisiti o per meglio dire la platea di coloro che possono effettivamente presentare la domanda per le immissioni in ruolo in altra provincia.

La call veloce permette di assumere in ruolo i docenti, a domanda volontaria sui posti rimasti disponibili e vacanti. Da quest’anno le assunzioni con call veloce sono possibili anche per coprire i posti vacanti e disponibili per il sostegno. Pertanto possono fare domanda per le assunzioni con la call veloce:

gli insegnanti inseriti nelle Graduatorie di merito (Gm) dei concorsi per le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo;

dei concorsi per le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo; insegnanti inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) ;

; gli insegnanti inseriti nella prima fascia delle Gps sostegno.

Per i docenti di sostegno la call veloce è possibile per i posti vacanti derivanti dallo scorrimento delle graduatorie Gps di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi alle Gps. Per l’anno scolastico 2023/2024, lo ricordiamo, è stata prorogata la procedura di assunzione con immissione in ruolo e anno di prova dei docenti dalla prima fascia delle Gps per il sostegno.

Assunzioni insegnanti con call veloce 2023: domanda e scadenze

I docenti che rientrano nelle categorie sopra indicate possono, a partire da giovedì 27 luglio 2023, scegliere di presentare la domanda per la call veloce sperando nelle assunzioni in altra provincia o regione.

La domanda va inviata attraverso la piattaforma ministeriale Polis-Istanze online accedendo con le credenziali:

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Cie (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

La domanda va inviata tenendo conto delle seguenti scadenze:

dalle ore 9.00 del 27 luglio 2023 alle ore 12.00 del 31 luglio 2023 per i docenti in Graduatorie a esaurimento e Graduatorie di merito;

alle per i docenti in Graduatorie a esaurimento e Graduatorie di merito; dalle ore 9.00 del 9 agosto 2023 alle ore 9.00 dell’11 agosto 2023 per le call veloci per i posti di sostegno dalla prima fascia delle Gps.

Gli insegnanti iscritti nelle Graduatorie di merito possono presentare domanda per una sola regione diversa da quella nella quale sono inseriti e per una provincia o province della stessa inserendo l’ordine di preferenza. Lo stesso vale per i docenti in Gae che possono anche scegliere una provincia diversa nella regione in cui sono inseriti in graduatoria. I docenti di sostegno devono attendere specifiche indicazioni ministeriali.

