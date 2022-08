Assunzioni Personale educativo a.s. 2022/23

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo, da effettuarsi per l’anno scolastico 2022/23, è pari a n. 60 posti ripartiti secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo

Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale educativo è definito in coerenza al reale fabbisogno di personale.

Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Assegnazione sede

Al personale di cui all’articolo 2 è assegnata una sede provvisoria per l’anno scolastico 2022/2023 al fine di consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2023/2024.