di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 14.12.2022.

Ultime notizie su arretrati e aumenti stipendi del comparto scuola: consultabili le tabelle al netto e il file per calcolo personalizzato.

Si avvicina lain cui il personale della scuola potrà visualizzare e intascareprevisti col rinnovo del contratto. La firma, ormai ufficializzata, ha permesso a NoiPA di dare il via alle operazioni di calcolo. La voce ‘arretrati a credito’ , presente nel cedolino di dicembre, come già spiegato, non si riferisce a questi importi. Vediamo le ultime informazioni fornite da, funzionario del Ministero dell’Economia, nel suo gruppo Facebook.