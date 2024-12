Informazione scuola, 30.11.2024.

Assegno unico dicembre 2024, la tabella con gli aumenti e gli arretrati dell’assegno che sosterrà i redditi delle famiglie .

L’Assegno Unico per i figli a carico, una misura fondamentale per il sostegno alle famiglie italiane, subirà un aumento nel 2025, come previsto dalla Legge di bilancio. Questo adeguamento annuale all’inflazione mira a garantire che gli importi erogati dall’INPS riflettano il costo della vita, offrendo così un supporto più efficace alle famiglie con figli.

L’Assegno Unico: cos’è e come funziona

Introdotto nel 2022, l’Assegno Unico è una prestazione economica destinata a chi ha figli a carico fino a 21 anni, senza limiti d’età per i figli con disabilità. Gli importi vengono calcolati in base a diversi fattori:

– Numero e età dei figli: Maggiore è il numero di figli, maggiore sarà l’importo.

– ISEE: L’indicatore della situazione economica equivalente determina l’ammontare del contributo.

– Maggiorazioni: Esistono maggiorazioni specifiche che possono aumentare ulteriormente l’importo.

Aumenti nel 2025: cosa aspettarsi

Nel 2025, l’importo massimo dell’Assegno Unico per ogni figlio minorenne aumenterà ulteriormente. Ecco una panoramica degli aumenti negli ultimi anni:

– 2022: Importo massimo di 175 euro per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

– 2023: Aumento a 189,20 euro con un ISEE massimo di 16.215 euro.

– 2024: Ulteriore incremento a 199,40 euro per famiglie con ISEE fino a 17.090,61 euro.

Si prevede che nel 2025 l’importo continui a salire, mantenendo la tendenza positiva degli anni precedenti[1][2].

Nuovi bonus e maggiorazioni gennaio 2025

Oltre all’Assegno Unico, nel 2025 debutta la “Carta per i nuovi nati“, un contributo di mille euro per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro. Questo bonus si somma all’Assegno Unico, portando il totale degli aiuti per i nuovi genitori fino a 4.600 euro. Inoltre, la maggiorazione per i nuovi nati sarà del 50%, valida fino al primo anno di vita del bambino, aumentando ulteriormente il supporto economico alle famiglie.

Conclusioni

Con oltre sei milioni di famiglie che beneficiano dell’Assegno Unico e una spesa complessiva che ha superato i 44 miliardi di euro negli ultimi tre anni, questa misura rappresenta un pilastro fondamentale del welfare italiano. Gli aumenti previsti per il 2025 non solo rispondono alle esigenze delle famiglie ma riflettono anche un impegno costante del governo nel sostenere i genitori in un contesto economico sempre più sfidante.

In sintesi, l’Assegno Unico continuerà a essere un sostegno vitale per le famiglie italiane nel 2025, con aumenti significativi e nuove misure di supporto che promettono di fare la differenza nella vita quotidiana dei genitori.

Aumenti ed arretrati assegno unico dicembre 2024, la tabella

