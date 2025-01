Informazione scuola, 6.1.2025.

A febbraio 2025 è confermato il nuovo aumento delle pensioni INPS così come previsto dalla legge di Bilancio.

C’è l’aumento della pensione INPS a febbraio 2025, i nuovi importi nella tabella allegata. Molti pensionati con il cedolino INPS di febbraio riceveranno anche gli arretrati figli dell’aumento e che non sono stati accreditati con l’assegno di gennaio 2025.

Gli aumenti della pensione del 2025 tuttavia hanno fatto storcere il naso ai pensionati italiani che si aspettavano dal governo aumenti seri e non i pochi centesimi previsti appunto dalla legge finanziaria.

Nuovi importi pensione INPS di febbraio 2025, la tabella con gli aumenti

L’INPS infatti ha confermato che gli aumenti pensionistici previsti per gennaio 2025 sono stati già anticipati, ma si è trattato solo di una rivalutazione temporanea dello 0,8%.

In molti casi i pensionati si sono visti aumentare la pensione di soli 80 centesimi, quasi un’offesa alla dignità.

Aumenti che non basteranno nemmeno lontanamente a coprire l’inflazione e gli aumenti già annunciati dallo stesso governo come: pedaggi autostradali, luce e gas, accise sui carburanti etc.

