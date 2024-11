TuttoscuolaNews, n. 1148 del 18.2024.

L’Ufficio Comunicazione della Corte Costituzionale, in attesa del deposito della sentenza sull’autonomia differenziata, ne ha intanto reso nota una sintesi, che ha subito scatenato una polemica interpretativa tra sostenitori e avversari della legge. I primi festeggiano il fatto che la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sollevata delle quattro regioni ordinarie (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania) che avevano fatto ricorso, i secondi il fatto che la Corte ha comunque giudicato illegittime alcune importanti disposizioni contenute nel testo legislativo.

Per il ministro Calderoli, patron storico della legge, niente di grave: “Rispettiamo la decisione, valuteremo gli eventuali correttivi da apportare in Parlamento”. A suo avviso “la sentenza non incide sul lavoro che stiamo portando avanti con i negoziati avviati con le Regioni, che proseguiranno nelle prossime settimane”.

Ma i rilievi della Corte sono numerosi e importanti. In materia di sussidiarietà si afferma che la devoluzione alle Regioni deve essere circoscritta a specifiche funzioni legislative e amministrative, e deve essere giustificata Regione per Regione. Incostituzionale anche il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei LEP (tramite DPCM) priva di idonei criteri direttivi, perché in tal modo la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.

Bocciata anche la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito che potrebbe premiare le Regioni inefficienti. Illegittima, poi, la facoltatività, anziché la doverosità, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Incostituzionale anche l’estensione della legge sull’Autonomia alle Regioni a Statuto speciale.

Obiezioni importanti, che incidono sui grandi stravolgimenti che potrebbero caratterizzare anche il sistema di istruzione a seconda che la riforma passi o meno, e in quale forma. Vedremo che cosa deciderà il Parlamento.

Difficilmente comunque il referendum potrà essere celebrato: se il Parlamento cambierà la legge, accogliendo in tutto o anche in parte le osservazioni della Consulta, l’oggetto del referendum cambia e il referendum decade automaticamente.

La parola in ogni caso spetta a Cassazione e Corte Costituzionale.