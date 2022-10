dal blog di Gianfranco Scialpi, 20.10.2022.

Banchi monoposto e innovativi. Prosegue la polemica sul loro acquisto. Un giornalista dichiara che le risorse potevano essere destinate diversamente

Banchi monoposto e innovativi, l’analisi di un giornalista

Banchi monoposto e innovativi. L. Azzolina è tornata a scuola, ricoprendo il ruolo di Dirigente. Eppure aleggia ancora la sua presenza per via dell’acquisto degli arredi scolastici. La scelta di destinare 324 milioni di € ai banchi è stata molto osteggiata. Il grande polverone sollevato, però era finalizzato a mettere in difficoltà il Governo Conte 2 e in particolare L. Azzolina. Ad un’analisi più attenta è risultata una fake news.

Andiamo però con ordine. Partiamo dall’ultimo attenzionamento. L’autore è Luigi Monfredi, caporedattore redazione società di RaiNews24. Si legge su Skuola.net: egli “ha realizzato un’interessante analisi sull’efficienza della spesa pubblica per la scuola durante la pandemia. Per far fronte alla pandemia, infatti, i soldi sono stati spesi, eccome. Secondo i dati di Anac e Governo, nel 2020 sono stati acquistati, per 324 milioni di euro, poco più di due milioni e mezzo di banchi, per poter distanziare gli alunni nelle aule: 434mila di questi erano, per l’appunto, a rotelle e di ultima generazione. La restante parte, invece, era composta dai monoposto tradizionali. I calcoli si fanno da soli: i banchi a rotelle sono costati mediamente 270 euro l’uno, 95 quelli tradizionali; le aule servite (considerando una capienza media di 20 posti) sono state 126 mila, a fronte di 370mila classi nella scuola pubblica italiana, cioè solo una su quattro. Inoltre, in moltissimi casi i banchi monoposto e a rotelle sono finiti nelle cantine delle scuole, a maggior ragione quest’anno in cui le regole anti-Covid si sono allentate ed è tornato un assetto più “tradizionale” dei banchi nelle classi.La conclusione è che con i soldi investiti in quella che, ieri, doveva essere sembrata un’efficace soluzione per la sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola, oggi appare come l’ennesimo spreco. Per di più in un momento di urgenza, e ancora di più considerando che il costo di un efficace sistema di aerazione, ventilazione e sanificazione, capace di abbattere del 99% di batteri e virus, si aggira tra i 200 e gli 800 euro a classe. Con 324 milioni il doppio delle aule, se non il triplo, sarebbero state dotate di tali strumentazioni d’avanguardia”.

Lo studio è incompleto

Il ragionamento risulta incompleto. Innanzitutto occorre ripetere che gli ordinativi sono partiti dai Dirigenti scolastici. Pertanto, se i banchi innovativi sono stati accatastati, l’azione configura il reato di danno erariale. Difficile comprendere questa distrazione del giornalista, che invece di puntare i fari sul comportamento scorretto, concentra la sua attenzione sull’inutilità degli arredi.

Il lavoro del giornalista, inoltre si limita all’acquisto dei sistemi di areazione e ventilazione, ignorando che l’operazione ne prevede altre. Occorre considerare una serie di step a monte, come riportato dal Protocollo dei sistemi di areazione che ho ampiamente analizzato in un precedente articolo. Le azioni illustrate, ovviamente hanno dei costi. A questo occorre aggiungere gli oneri derivanti dalla manutenzione e dall’adeguamento della rete elettrica afferente ogni singolo Istituto scolastico. Quest’ultimi sarebbero a carico degli Enti locali con le logiche cadute sulla fiscalità generale. Quindi i costi complessivi risulterebbero superiori a quelli per l’acquisto dei banchi monoposto e innovativi.

Non si comprende, poi l’opposizione a questo acquisto che ha svecchiato gli arredi, molti dei quali con gravi criticità. Siamo di fronte all’ultimo studio che non riesce ad andare a fondo alla questione, liberandosi dai preconcetti ideologici che purtroppo accompagnano molte fake news.

