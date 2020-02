Bandi concorsi scuola, Azzolina: dice no

Orizzonte Scuola, 17.2.

– Dopo parere CSPI valuteremo eventuali modifiche.

Ma non daremo in anticipo domande e risposte –

All’indomani dell’annuncio dello sciopero del 6 marzo da parte di FCLGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA la Ministra Azzolina ribadisce alcuni concetti. Apertura a qualche modifica al bando dopo il parere del CSPI, ma no a domande e risposte in anticipo.

Ieri l’appello della Viceministra Ascani

Ascani ad Azzolina: “Necessario riconvocare tavolo con sindacati”

oggi la Ministra delinea l’iter dei bandi di concorso.

“In 4 settimane abbiamo preparato i bandi per i concorsi fermi da un anno afferma Azzolina in una intervista al Messaggero – Ora i bandi sono già al vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione e, quando ne leggeremo il parere, valuteremo se apportare le eventuali modifiche richieste. Poi usciranno in Gazzetta”.

No domande e risposte in anticipo

Ma sulla richiesta da parte dei sindacati della batteria dei test per affrontare la prova scritta, unica prova del concorso straordinario secondaria, da superare con almeno 7/10, la Ministra è decisa

“Non possiamo dare in anticipo le domande e le risposte dell’unica prova che sarà fatta. La banca dati si fornisce per la prova pre-selettiva ma non è questo il caso”

Sciopero per l’intera giornata del 6 marzo: precari, facenti funzione Dsga, Ata. Ecco perché

I concorsi attesi sono tre

bando di concorso straordinario secondaria I e II grado, procedura per il ruolo Qui i requisiti

bando di concorso ordinario secondaria I e II grado Qui i requisiti

bando di concorso infanzia e primaria Qui i requisiti

