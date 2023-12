✅ (33:30) è un errore di sistema il fatto che “sostegno” rimanga come campo obbligatorio?

✅ (34:35) Non è chiaro: allora si potrebbe fare inglese superiori in una regione e inglese medie in un’altra?

✅ (36:40) Diploma di didattica della musica cdc A030 accede con titolo (e annessi 24 cfa)?

✅ (37:40) Perché la sezione riservata ai posti di sostegno viene contrassegnata come obbligatoria da un asterisco anche se si concorre solo per posto comune? Non compilandola il sistema consente l’inoltro?

✅ (38:00) Volevo sapere se per il prossimo anno scolastico 2024/2025 come avverranno le nomine su sostegno da GPS oppure ci saranno novità per lo svolgimento del concorso?

✅ (39:35) Per gli ITP è prevista una prova tecnica pratica?

✅ (40:10) Non ho capito se il dpcm con i 14mila posti in più uscirà prima o dopo lo scadere del bando?

✅ (41:00) Il superamento del concorso sarà valutato come punteggio nelle graduatorie interne di istituto?

✅ (44:15) Nella compilazione dei tre anni di servizio (su posto comune), il sistema non mi fa inserire il servizio della scuola media (sostegno) forse perché non è sullo stesso grado?

✅ (45:05) I Clil congiunti alle certificazioni linguistiche (per intenderci quelli che in GPS sono valutati con punteggio pari a 3 congiunti ad una certif. linguistica) a quale voce corrispondono nella domanda?

✅ (46:25) Per inserire ulteriore abilitazione come titolo in più, nel menu a tendina non compare la mia classe di concorso ma solo classi B** cioè da ITP.E’ un problema tecnico in via di sistemazione?

✅ (47:10) Sono un docente ITP di ruolo con 10 anni nei di servizio laurea magistrale e 24 CFU…. per la partecipazione al concorso è obbligatorio avere un anno di servizio specifico sulla classe di concorso su cui si chiede di partecipare?

Requisiti docenti

Possono partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti docenti in possesso di:

• Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, e abilitazione nelle specifiche classi di concorso;

• titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e aver svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti. Il servizio deve essere stato svolto secondo le disposizioni della legge 124 che prevede 180 giorni per anno scolastico o dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali;

• titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e 24 CFU/CFA, conseguiti entro il 31/10/2022.

Requisiti ITP

Possono partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti insegnanti tecnico-pratico in possesso di:

• Laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso;

• Titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti. Il servizio deve essere stato svolto secondo le disposizioni della legge 124 che prevede 180 giorni per anno scolastico o dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali; • Titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.