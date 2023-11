Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sul concorso docenti 2023.

1) Quali saranno i tempi di espletamento del primo concorso ordinario a cattedra per infanzia, primaria e secondaria di I e II grado?

I tempi sono ormai maturi e i bandi per il concorso a cattedra sono ormai pronti, oggi 15 novembre nell’informativa ai sindacati, è stata data la notizia che i bandi saranno pubblicati probabilmente entro novembre con scadenza delle domande di partecipazione entro il 29-esimo giorno successivo la data di pubblicazione. La prova scritta sarà svolta in gennaio 2024 e tutto sarà terminato, anche con gli orali entro il 30 giugno 2024.

2) Quanti posti saranno disponibili per le prossime immissioni in ruolo con il bando dei concorsi a cattedra?

Per questo primo bando di concorso a cattedra, che riguarderà sia infanzia, primaria che scuola secondaria di I e II grado, saranno disponibili 9.641 posti per la scuola Infanzia e primaria (comune e sostegno), 20.575 posti per la scuola di I e II grado (posto comune e di sostegno).

3) Per quante classi di concorso è possibile presentare istanza di partecipazione, sempre per chi ha i requisiti di accesso, e in quante Regioni?

Dividiamo i due concorsi per scuola secondaria di I e II grado e poi scuola primaria e infanzia. Per la scuola secondaria è possibile scegliere una ed una sola Regione dove al massimo si possono presentare 4 istanza: 1) Una classe di concorso di secondaria I grado per posto comune; 2) Una classe di concorso di secondaria I grado per posto sostegno; 3) Una classe di concorso di secondaria II grado per posto comune; 4) Una classe di concorso di secondaria II grado posto sostegno. Stessa cosa può essere fatta, per la stessa Regione o anche per altra Regione, per infanzia e primaria.