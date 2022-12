di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 29.11.2022.

Bonus 150 euro: sarà erogato nei prossimi mesi ai supplenti che non l’hanno ricevuto a novembre

(se hanno i requisiti).

Abbiamo già dato notizia qualche giorno fadel fatto che sono in corso di erogazione i due bonus spettanti anche al personale della scuola: bonus 150 euro e bonus 2000 euro.

Per quanto riguarda, nello specifico, il bonus 150 euro i dipendenti a tempo indeterminato o con contratto annualelo hanno già ricevuto con lo stipendio di novembre (rata ordinaria) il 23 novembre, ovviamente al ricorrere dei requisiti previsti.

In proposito, ricordiamo che il bonus è erogato a coloro che hanno un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro e se è rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale. In particolare occorre controllare la cifra collegata alla voce INPDAP del cedolino. Quindi, i dipendenti che rientrano in questa situazione e non hanno ricevuto il bonus con il cedolino di novembre è perché non avevano i suddetti requisiti.

Invece, per i supplenti brevi o i supplenti annuali che hanno ricevuto il pagamento della rata ordinaria di novembre dopo il 23 novembre potranno ricevere il bonus, anche in questo caso ovviamente se rispettano i requisiti previsti, nelle prossime mensilità da dicembre a febbraio 2023.

Bonus 150 euro anche ai supplenti

