di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 2.11.2022.

Abbiamo ricevuto segnalazioni circa la mancata presenza, nel cedolino di novembre del personale di ruolo e con contratto annuale, del bonus di 150 euro spettante agli aventi diritto.

Ricordiamo che il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Decreto Aiuti ter) ha previsto l’erogazione del bonus per tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; e spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

L’importo stipendiale del mese di novembre è già visibile per gli amministrati NoiPA, che non visualizzano però ancora il bonus in questione. Seguirà una emissione successiva?

I cedolini saranno invece disponibili in prossimità dell’accredito dello stipendio, che avverrà il 23 novembre.

Per il personale supplente breve del Comparto scuola il calendario delle emissioni di novembre 2022 non è ancora stato comunicato.

. . . . . . . . . . . .

Bonus 150 euro, non c’è nel cedolino di novembre: ci sarà emissione separata?

ultima modifica: da