Bonus continuità docenti solo per pochi

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.1.2025.

Bonus continuità docenti, solo pochi ne potranno godere: ecco chi. I requisiti. Fondi già a disposizione nel FMOF.

Si tratta di un bonus continuità che verrà concesso a pochissimi docenti che dal 2018/2019 al 2022/2023 non hanno prodotto domanda di mobilità, di utilizzazione e assegnazione provvisoria, ma che hanno anche il domicilio o la residenza in una provincia differente da quella di titolarità.

Requisiti per il bonus continuità

La normativa di riferimento che ha decretato il bonus continuità didattica per i docenti, è il DM 258 del 30 settembre 2022 ha disposto che 30 milioni del Fondo per la valorizzazione dei docenti siano assegnati ai docenti residenti o abitualmente domiciliati in una provincia diversa da quella in cui ha sede la scuola di titolarità e che nel quinquennio che va dal 2018/2019 al 2022/2023 non abbiano presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. È necessario ricordare che i docenti perdenti posto nel quinquennio riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione professionale.

Fondi già a disposizione nel FMOF

È importante specificare che già nel fondo del miglioramento dell’offerta formativa 2024-25, il cui acronimo è FMOF, sono stati stanziati 20 milioni di euro destinati anche per i docenti che si trovano nella condizione di non avere presentato istanza di mobilità territoriale, professionale, annuale e di non avere mai stipulato contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, inoltre nell’anagrafica del docente deve figurare la residenza in provincia diversa da quella della titolarità. I pagamenti di questo bonus saranno predisposti attraverso il cedolino unico degli interessati che sono stati individuati dal Sistema Informativo del MIM che li ha selezionati in quanto in possesso dei requisiti previsti.

Bonus continuità docenti solo per pochi

