Pertanto, nel calcolo dell’ammontare complessivo degli arretrati spettanti, agli importi dovuti come decontribuzione verranno sottratti quelli eventualmente già riconosciuti come esonero contributivo IVS del 6% o 7% per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024. Allo stesso modo, l’esonero IVS relativo alla mensilità di aprile 2024, la cui applicazione era prevista sulla rata di maggio 2024, sarà completamente sostituito dall’arretrato di decontribuzione dell’emissione urgente di maggio 2024.

Le lavoratrici del pubblico non devono usare l’applicativo INPS

L’Inps ha comunicato che le lavoratrici madri possono trasmettere direttamente all’Istituto, tramite l’applicativo Utility esonero lavoratrici madri, le informazioni sui figli se il datore non lo ha ancora fatto. Tuttavia, per le lavoratrici degli enti gestiti da NoiPA che hanno già richiesto la decontribuzione, non è necessario utilizzare l’applicativo dell’Inps poiché l’amministrazione di appartenenza ha già inserito i codici fiscali dei figli nel sistema per usufruire del beneficio.