“Dal governo arrivano nuove misure per i lavoratori“. A dichiararlo è – come riporta ANSA – il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, che ha annunciato l’ampliamento della platea dei dipendenti che potranno fruire del Bonus Natale (fino a 100 euro) insieme alla tredicesima mensilità. “Passeremo da poco più di un milione di contribuenti ad oltre quattro milioni e mezzo. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico“.

“Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell’anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare“, continua Leo, che conclude: “un’ulteriore azione del governo a sostegno dei lavoratori. Questo intervento si affianca infatti ad altre agevolazioni già messe in atto, come la riduzione dell’Irpef e del cuneo fiscale, per sostenere le famiglie e promuovere una maggiore crescita economica“.

Requisiti

Resta ovviamente fermo il requisiti di reddito: il lavoratore deve avere, nell’anno 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

Criteri aggiuntivi

Il bonus spetta per i giorni in cui il lavoratore ha percepito la retribuzione.

La tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato) non influisce sul diritto al bonus. Quindi ne hanno diritto sia il personale di ruolo sia i supplenti.

Inoltre, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene proporzionata in base al periodo di lavoro nel 2024.

Come inviare la domanda

Accedendo alla propria Area Personale, gli Amministrati possono inoltrare la domanda in pochi semplici passaggi:

Accedere al menu Servizi; Selezionare la voce Stipendiali; Cliccare sul pulsante Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura indicata.

Entro quando inviare la domanda

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 novembre.

Scaricare la ricevuta

A partire da giovedì 14 novembre, all’interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL

Bonus Natale 2024, in arrivo novità: anche ai genitori single, via il requisito del coniuge a carico

