Serve indicare il codice fiscale del coniuge anche se non è a carico?

La richiesta del Bonus Natale, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro. Il rispetto di tale condizione sarà verificato in sede di dichiarazione dei redditi 2025. In ogni caso, è sempre necessario inserire nella domanda il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico) o del convivente.

Il chiarimento è contenuto in una nuova faq pubblicata sul portale NoiPA, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 14 novembre 2024, n.167, che all’art. 2, comma 1, modifica i requisiti di accesso all’indennità fino a 100 euro prevista dal Decreto Omnibus n. 113/2024, c.d. Bonus Natale, ampliando così la platea degli aventi diritto.

In particolare, viene eliminato il requisito del coniuge fiscalmente a carico; per ricevere il bonus è quindi sufficiente avere almeno un figlio a carico.

Restano invariate le altre condizioni richieste per l’accesso al bonus, che dovranno essere autodichiarate nella domanda.

Reddito non superiore a 28.000 euro

Ovviamente, resta fermo il limite di reddito complessivo che non deve essere superiore a 28.000 euro.

Erogazione del bonus

Non cambiano le modalità di erogazione del bonus:

nel cedolino stipendiale con la tredicesima mensilità;

in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi.

Invio della domanda

La scadenza per presentare domanda al momento è ancora fissata al 22 novembre sul portale NoiPA.

Per accedere al servizio self-service all’interno della propria Area personale:

Selezionare la voce Servizi nel menu in alto; Selezionare la categoria Stipendiali; Cliccare sul pulsante Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura indicata.

Nel Self service non ci sono i nomi dei familiari

NoiPA ha in proposito chiarito che, se le informazioni nelle tabelle relative al coniuge/convivente e ai figli risultano mancati o non aggiornate, è necessario indicare i codici fiscali e cliccare sul tasto Verifica.

Per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico, è sempre possibile utilizzare il servizio “Gestione Familiari a carico e Detrazioni”, sotto la voce “Stipendiali” del menù “Servizi” nella propria area personale.

