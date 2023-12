Ansa, 14.12.2023.

“Si è concluso l’esame” dell’Autonomia “in commissione, ora la capigruppo dovrebbe procedere alla calendarizzazione, dovrebbe essere portata in Aula per l’8 gennaio”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli a margine del suo intervento ad Atreju.

Timori di intoppi sul voto? “Il lavoro che abbiamo fatto al Senato è stato molto serio da parte di tutte le forze di coalizione e direi che anche il partito di Calenda si è avvicinato abbastanza a queste posizioni, quindi la maggioranza sta allargando non restringendo”.

Sulle polemiche di chi paventa un’Italia spaccata tra ricchi e poveri, ha aggiunto: “L’autonomia differenziata è proprio finalizzata per avere la garanzia dei diritti in tutti i territori e in tutte le aree del Paese, spingendo l’economia e i diritti verso l’alto e non a un livellamento verso il basso”.

Sul presunto ‘scontro’ con il premierato, Calderoli ha poi aggiunto: “Basterebbe seguire i lavori parlamentari per vedere che l’autonomia è conclusa in commissione e andrà in Aula, il premierato è all’esame sempre del Senato in commissione e poi andrà in Aula. È un trenino con una serie di vagoni uno in fila all’altro. Sono due gli obiettivi da raggiungere nell’ambito della legislatura”. E concluso: “Il lavoro che abbiamo fatto in Senato è stato molto serio da parte di tutte le forze di coalizione e direi che anche il partito di Calenda si è avvicinato a queste posizioni, quindi la maggioranza si sta allargando, non restringendo”.

Calderoli, l’Autonomia dovrebbe andare in Aula l’8 gennaio

