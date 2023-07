di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 28.7.2023.

Per la seconda funzioni aperte dal 9 all’11 agosto.

Il 27 luglio è partita la prima fase della cosiddetta call veloce, la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

La prima fase ordinaria chiuderà alle ore 12 di lunedì 31 luglio 2023 (Avviso Call veloce n. 44017 del 20 luglio 2023).

La call veloce è una procedura che si effettua su base volontaria e chi decidesse di non partecipare non è soggetto a nessuna esclusione dalle graduatorie in cui si trova legittimamente.

Destinatari della call ordinaria sono gli aspiranti al ruolo che non hanno avuto opportunità del ruolo tramite GAE o tramite GM.

Ci sarà poi un secondo periodo per presentare le istanze: a seguito della conclusione delle operazioni provinciali di nomina a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, tra mercoledì 9 agosto 2023 (ore 9.00) e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00) verranno riaperte le funzioni per la procedura straordinaria. La call straordinaria straordinaria riguarderà coloro che non hanno avuto immissione in ruolo pur partecipando alle immissioni in ruolo da I fascia sostegno delle GPS.

.

.

.

.

.

.

.

.

Call veloce 2023: la prima fase chiude alle ore 12 del 31 luglio ultima modifica: da